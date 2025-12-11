Si sposa grazie a un falso atto creato con l' intelligenza artificiale denunciata una 54enne a Saronno

Una donna di 54 anni di Saronno è stata denunciata per aver prodotto un falso certificato di matrimonio utilizzando l’intelligenza artificiale, al fine di celebrare le nozze con il compagno. L’impiegata bancaria, ancora in attesa di divorzio da un precedente matrimonio, è ora sotto inchiesta per falsità materiale.

