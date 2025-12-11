Si ribalta sul raccordo e poi esce da sola dalla vettura | illesa una ragazza

Nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre, si è verificato un incidente lungo il raccordo Terni-Orte, nei pressi dello svincolo Terni Nord. Una ragazza è rimasta coinvolta nell'incidente, che si è concluso con il ribaltamento dell'auto e la sua successiva fuoriuscita dalla vettura, senza riportare ferite.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre, lungo il raccordo Terni-Orte nei pressi dello svincolo Terni nord in direzione della cittadina laziale.Protagonista una ragazza alla guida di una Lancia Ypsilon che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata lungo la superstrada. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

