Si indaga per omicidio per la morte di Diana Canevarolo | dopo l’autopsia scartata l’ipotesi di un incidente

Si apre un’indagine per omicidio sulla morte di Diana Canevarolo, trovata grave nel cortile di casa a Torri di Quartesolo. Dopo l’autopsia, è stata esclusa l’ipotesi di incidente, portando gli inquirenti a concentrarsi su un possibile intento criminale. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze che hanno portato alla tragica perdita della donna.

Ora si indaga per omicidio. L’ipotesi di reato è stata formulata dopo la conclusione dell’ autopsia del corpo di Diana Canevarolo, la donna di 49 anni che era stata ritrovata gravemente ferita nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. L’autopsia è stata effettuata all’ ospedale di Vicenza ed è durata oltre sei ore. Secondo le prime indiscrezioni, è stata scartata l’ipotesi di caduta accidentale come hanno confermato il figlio della vittima e il legale del marito. La donna è stata trovata senza vita la settimana scorsa e la Procura di Vicenza aveva disposto l’autopsia del cadavere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it