Si finge una statua del presepe arrestato latitante nel Salento | su di lui pendeva una condanna di 9 mesi

Un uomo, ricercato per una condanna di 9 mesi, si è nascosto tra le statue del presepe di Galatone, nel Salento, fingendosi una delle figure natalizie. L’originale stratagemma ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, portando al suo arresto. Un episodio insolito che unisce creatività e tensione in un contesto festivo.

Si è immedesimato troppo nell'atmosfera natalizia, al punto da fingersi una statua del presepe di Galatone. Su di lui, però, pendeva un provvedimento di esecuzione di carcerazione, per una condanna a 9 mesi e 15 giorni, emesso dalla Procura di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L'uomo, 38enne cittadino del Ghana, è stato così fermato e accompagnato nel carcere di Lecce.

