Si arrampica per rubare un monopattino in balcone | sorpreso un palermitano

Un tentativo di furto di un monopattino su un balcone si trasforma in un episodio più grave a Palermo. Durante un'operazione nel centro città, la polizia ha sventato un furto e una rapina, arrestando due giovani coinvolti. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che la situazione degenerasse, rafforzando l'attenzione sulla sicurezza nel cuore della città.

Sventati un furto e una rapina in pieno centro, i poliziotti del commissariato "Centro" hanno arrestato due giovani. Nel primo caso, un palermitano di 28 anni, con svariati precedenti di polizia, in piena notte, aveva scalato il muro esterno di uno stabile per arrampicarsi sino al primo piano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ancora tentati furti da Arezzo alla Valdichiana. Ladri si arrampicano per le grondaie e arrivano alle terrazze degli appartamenti. - facebook.com Vai su Facebook

Si arrampica sul balcone ma il padrone lo scopre - Le urla del padrone di casa, che lo ha sorpreso sul balcone, e la sua immediata fuga gli hanno risparmiato più gravi conseguenze penali. Riporta ilgiorno.it