Si aggrava la crisi tra Thailandia e Cambogia con gli scontri che proseguono Appello di Papa Leone XIV e Trump per fermare subito le ostilità

La tensione tra Thailandia e Cambogia si intensifica nuovamente, con scontri che proseguono dopo una breve tregua. La situazione si fa sempre più critica, mentre figure internazionali come Papa Leone XIV e Donald Trump chiedono di fermare immediatamente le ostilità, nel tentativo di evitare un'escalation del conflitto.

Dopo la mini guerra di due mesi fa e la successiva tregua, tra Thailandia e Cambogia si torna ad alzare la tensione. In queste ore gli scontri al confine stanno aumentando di intensità e forza, con il risultato che a franare sono soprattutto le speranze che il cessate il fuoco firmato a ottobre possa riprendere a breve giro. Del resto a più di una settimana dall’inizio dei nuovi scambi di artiglieria, il bilancio delle vittime continua a crescere. Secondo fonti militari di Bangkok, le vittime in Thailandia sono arrivate a dodici — per la precisione nove soldati e tre civili — mentre oltre centoventi persone risultano ferite. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Si aggrava la crisi tra Thailandia e Cambogia, con gli scontri che proseguono. Appello di Papa Leone XIV e Trump per fermare subito le ostilità

