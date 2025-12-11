Shein Temu AliExpress e il balzello di 2 euro sulle spedizioni | ecco chi deve pagarlo

Una nuova tassa di 2 euro sulle micro-spedizioni sta per entrare in vigore, coinvolgendo acquisti online di prodotti sotto i 150 euro. Con gli emendamenti alla legge di bilancio, il contributo sarà applicato sia alle spedizioni provenienti dall’estero che a quelle in uscita dall’Italia, interessando piattaforme come Shein, Temu e AliExpress.

Il conto alla rovescia per la nuova tassa sulle micro-spedizioni è iniziato. Con gli emendamenti alla legge di bilancio, il governo ha chiarito che il contributo da 2 euro per ogni pacco sotto i 150 euro riguarderà non solo gli acquisti provenienti dall’estero, ma anche le spedizioni in uscita dall’Italia. Una scelta obbligata per evitare che la misura si trasformi in un dazio vero e proprio, che rientrerebbe nelle competenze dell’Unione Europea. La stretta arriva in un momento delicato: nell’ultimo anno le importazioni dalla Cina sono cresciute dell’ 11,8%, mentre da mesi le associazioni della moda, da Camera della Moda a Confindustria Moda, chiedono un intervento contro l’arrivo massiccio di pacchi a basso valore che, secondo gli addetti ai lavori, alterano la concorrenza e creano un dumping (una pratica commerciale scorretta) impossibile da sostenere per le imprese italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Shein, Temu, AliExpress e il balzello di 2 euro sulle spedizioni: ecco chi deve pagarlo

Santino Caravella. . 10 DICEMBRE: LA LETTERINA A BABBO NATALE Oggi i miei figli hanno scritto la letterina. EVA (8 anni): "Papà, ho fatto analisi comparativa prezzi Amazon Shein e Temu vs negozi locali Business plan. Otto anni. NICHOLAS (4 ann - facebook.com Vai su Facebook

Shein, Temu, AliExpress e il contributo da 2 euro sulle spedizioni low cost: ecco cosa succede - La stretta, inserita nella manovra, mira a contrastare dumping, concorrenza sleale e l’arrivo incontrollato di milioni di micro- Da ilgiornale.it

Tassa di due euro sui pacchi extra Ue, chi deve pagarla e cosa succede a chi acquista low-cost su Shein, Temu e AliExpress - Dal 2026 chi compra su piattaforme come Shein, Temu, AliExpress e in generale da siti extra Ue potrebbe pagare un contributo fisso di 2 euro per ogni pacco ''low ... Lo riporta msn.com