Shein Temu AliExpress | cosa succede con la tassa di 2 euro sui pacchi low cost

La tassa di 2 euro sui pacchi low cost provenienti da piattaforme come Shein, Temu e AliExpress sta per diventare realtà. Inserita negli emendamenti alla legge di bilancio del governo Meloni, questa misura interesserà sia le spedizioni in entrata che in uscita, modificando il panorama delle microspedizioni dell’e-commerce in Italia.
La tassa sui pacchi low cost sarà presto realtà. Negli emendamenti alla legge di bilancio del governo Meloni si precisa che il prelievo di 2 euro sulle microspedizioni dell’e-commerce riguarderà sia quelli che partono che quelli che arrivano in Italia. Perché tassare soltanto gli arrivi extra Ue diventerebbe nei fatti in un dazio. E le politiche doganali sono di competenza dell’ Unione Europea. La decisione arriva mentre tra le importazioni l’aumento più significativo è quello dell’ import cinese (+11,8%). E da mesi Camera della moda e Confindustria Moda chiedono di tassare i milioni di pacchi in arrivo dalla Cina. 🔗 Leggi su Open.online
