Shein Temu AliExpress | cosa succede con la tassa di 2 euro sui pacchi low cost

La tassa sui pacchi low cost sarà presto realtà. Negli emendamenti alla legge di bilancio del governo Meloni si precisa che il prelievo di 2 euro sulle microspedizioni dell’e-commerce riguarderà sia quelli che partono che quelli che arrivano in Italia. Perché tassare soltanto gli arrivi extra Ue diventerebbe nei fatti in un dazio. E le politiche doganali sono di competenza dell’ Unione Europea. La decisione arriva mentre tra le importazioni l’aumento più significativo è quello dell’ import cinese (+11,8%). E da mesi Camera della moda e Confindustria Moda chiedono di tassare i milioni di pacchi in arrivo dalla Cina. 🔗 Leggi su Open.online