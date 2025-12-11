Sguardi paralleli la mostra fotografica realizzata dai ragazzi richiedenti asilo
Inaugura venerdì 12 alle 18 la mostra ‘Sguardi Paralleli’, esito di un percorso partecipativo che racconta Modena attraverso le storie e le fotografie di ragazzi richiedenti protezione internazionale. I richiedenti asilo coinvolti, tutti ragazzi tra i 18 e 22 anni, vivono a Modena da pochi mesi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
