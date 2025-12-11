Sfrecciano a 200 km h a Milano con un suv preso a noleggio da una società di Pescara e si schiantano fermato un minorenne

Due giovani, a bordo di un SUV preso a noleggio, percorrono via Novara a Milano a circa 200 km/h, rischiando la vita e quella degli altri. L'incidente si verifica nelle vicinanze dello stadio di San Siro, mentre si svolge la partita tra Inter e Liverpool. Fermato un minorenne coinvolto nell'episodio.

Un suv della Bmw sfreccia a circa 200 chilometri orari per via Novara a Milano, mentre a poca distanza nello stadio di San Siro l'Inter gioca contro il Liverpool. Come riporta MilanoToday, una volante della polizia nota il veicolo sfrecciare e intima l'alt, ma il suv prosegue la sua folle corsa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

