Sfrecciamo per un sorriso | motori bimbi e magia
La Fondazione Francesca Rava invita a partecipare all’evento benefico “Sfrecciamo per un sorriso: motori, bimbi e magia”, in programma domenica 14 dicembre dalle 9. Un’occasione per unire passione, solidarietà e divertimento, promuovendo un gesto di solidarietà a favore dei bambini.
La Fondazione Francesca Rava è lieta di invitarvi a seguire l’evento di beneficenza , che si terrà domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 9.30, presso il Reparto di Pediatria del Policlinico di Milano.L’iniziativa, organizzata dal gruppo di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Sfrecciamo per un sorriso – Motori, bimbi e magia - Seconda edizione dell'iniziativa che vedrà motociclisti vestiti da Babbo Natale per far visita ai bambini ricoverati al Policlinico di Milano. Secondo vita.it