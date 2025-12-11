Sfonda la vetrata del parcheggio e rimane in bilico a 8 metri d' altezza | paura per un anziano a Milano

Un incidente si è verificato questa mattina a Milano, coinvolgendo un anziano rimasto in bilico a otto metri d’altezza dopo aver sfondato una vetrata del parcheggio multipiano. La scena ha generato grande paura e preoccupazione tra i presenti, mentre i soccorsi sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la situazione.

Attimi di paura durante la mattinata di oggi, giovedì 11 novembre, a Milano, dove un anziano ha rischiato per via di una manovra errata di precipitare da un parcheggio multipiano. L'episosio si è verificato nell'autorimessa garage sita in via Giacomo Zanella 49, all'interno della quale il protagonista della vicenda, un uomo di nazionalità italiana di 84 anni, aveva posteggiato la propria autovettura. Stando a quanto riferito delle autorità, al momento di uscire dal parcheggio, presumibilmente per via di un errore compiuto al volante in manovra, l'anziano ha sfondato la vetrata al primo piano, rimanendo pericolosamente in bilico per qualche minuto a un'altezza di circa otto metri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sfonda la vetrata del parcheggio e rimane in bilico a 8 metri d'altezza: paura per un anziano a Milano

L’auto sfonda la vetrata e resta in bilico a otto metri d’altezza: tragedia sfiorata a Milano milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

L'assessore all'Industria della Regione Sardegna, Emanuele Cani, è precipitato dalle scale di Palazzo Piacentini sfondando con la testa una vetrata opera d'arte: si tratta della "Carta del lavoro", capolavoro d'inestimabile valore del maestro futurista Mario Siro - facebook.com Vai su Facebook

Sfonda la vetrata del parcheggio e rimane in bilico a 8 metri d'altezza: paura per un anziano a Milano - Pochi centimetri in più e l'auto sarebbe precipitata al suolo: per fortuna nessuna conseguenza per il conducente ... Lo riporta msn.com

Incidente a Milano, auto sfonda il muro di un parcheggio a ore - Il conducente di un auto, parcheggiata in un multipiano, ha sfondato la vetrata esterna posta al primo piano, rimanendo i ... Come scrive rainews.it