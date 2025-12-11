Sfonda la parete con l’auto e resta sospeso a otto metri di altezza | 84enne sotto shock ma illeso

Un incidente spettacolare ha coinvolto un uomo di 84 anni, che ha sfondato una parete con la sua auto rimanendo sospeso a otto metri di altezza. L'episodio, avvenuto recentemente, ha lasciato l'uomo sotto shock ma fortunatamente senza ferite gravi. Un momento di grande tensione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Una tragedia sfiorata per pochi centimetri: un uomo italiano di 84 anni ha rischiato di precipitare da otto metri a bordo della sua auto. Il fatto è avvenuto in un’autorimessa situata al civico 49 di via Giacomo Zanella, a Milano. A causa di una manovra sbagliata al primo piano dell’autorimessa, l’anziano ha sfondato la parete vetrata e per alcuni minuti è rimasto in bilico a bordo della sua auto, sospesa a un’altezza di circa otto metri. I vigili del fuoco della sede centrale di Milano e del distaccamento di piazzale Cuoco sono giunti sul posto per prestare soccorso. Dopo aver estratto il conducente dall’abitacolo della vettura, i vigili hanno messo in sicurezza l’area e hanno bloccato il traffico al primo piano dell’autorimessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sfonda la parete con l’auto e resta sospeso a otto metri di altezza: 84enne sotto shock ma illeso

