Sfonda il muro di un garage e l’auto resta sospesa nel vuoto | anziano salvato a pochi centimetri dal precipizio

Un incidente incredibile si è verificato questa mattina a Milano, quando un'auto ha sfondato il muro di un garage, rimanendo sospesa a pochi centimetri dal vuoto. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi, mettendo in evidenza la tensione e il rischio di un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso i presenti.

Milano, 11 dicembre 2025 – Momenti di panico in un’autorimessa questa mattina a Milano, una manovra sbagliata ha trasformato un’ordinaria uscita dal garage in un vero e proprio dramma sfiorato. Un anziano di 84 anni, italiano, stava lasciando il Supergarage Ardenza in via Giacomo Zanella 49 quando, probabilmente a causa di una manovra non riuscita, ha sfondato il muretto vetrato al primo piano della struttura. La sua vettura è rimasta sospesa nel vuoto, a circa otto metri dal suolo, per alcuni minuti che sono sembrati interminabili. Solo pochi centimetri hanno evitato che precipitasse, con conseguenze che sarebbero state gravissime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sfonda il muro di un garage e l’auto resta sospesa nel vuoto: anziano salvato a pochi centimetri dal precipizio

