Sfonda il muro di un garage con l' auto e resta in bilico nel vuoto | paura in un parcheggio a Milano

Un incidente spettacolare si è verificato in un parcheggio di Milano, quando un'auto ha sfondato il muro di un garage rimanendo in bilico nel vuoto. Le immagini catturate mostrano la scena impressionante, con pochi centimetri che hanno evitato una possibile tragedia. Ecco cosa è successo e le conseguenze dell'episodio.

Le foto sono chiarissime: pochi centimetri più in là e l'auto con dentro l'uomo precipitava nel vuoto. Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di giovedì in un'autorimessa in via Giacomo Zanella 49, zona delle Regioni a Milano. Un anziano di 84 anni, a causa probabilmente di una manovra sbagliata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

