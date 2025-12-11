Sessismo e insulti sui social | in Sicilia l' assessora Giusi Savarino denuncia gli attacchi Schifani | Violenza inaccettabile

L'assessora all’Ambiente della Sicilia, Giusi Savarino, denuncia di essere bersaglio di un'intensa campagna d'odio sui social, caratterizzata da insulti sessisti, diffamazioni e attacchi personali. La sua testimonianza evidenzia il preoccupante fenomeno di sessismo e violenza digitale che colpisce figure pubbliche, suscitando la condanna di rappresentanti istituzionali come Schifani.

L’assessora all’Ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, denuncia di essere da tempo bersaglio di una campagna d’odio sui social fatta di insulti sessisti, diffamazioni e attacchi personali. In un lungo post pubblicato su Facebook, l’esponente di Fratelli d’Italia parla di una situazione ormai divenuta insostenibile, maturata negli ultimi giorni con una “valanga di messaggi”. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sessismo e insulti sui social: in Sicilia l'assessora Giusi Savarino denuncia gli attacchi. Schifani: “Violenza inaccettabile”

