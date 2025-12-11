Servizio Civile nelle Marche | i posti salgono da 200 a 392 con un investimento di 2,6 milioni di euro
Nel 2025, le Marche vedranno un aumento significativo dei posti disponibili per il Servizio Civile, passando da 200 a 392. Questo incremento, supportato da un investimento di 2,6 milioni di euro, offre nuove opportunità ai giovani della regione di partecipare attivamente a progetti di utilità sociale e crescita personale.
ANCONA - Raddoppiano i posti disponibili per il Servizio Civile nelle Marche nel 2025: salgono da 200 a 392. La Giunta regionale ha infatti approvato l’avviso pubblico per la selezione di nuovi operatori volontari grazie a un investimento complessivo di 2.665.000 euro nell’ambito del Programma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
