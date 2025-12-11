Servizi Zicari Dc | Il consiglio comunale nel 2024 chiedeva il wifi gratuito

Nel gennaio 2024, il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato un atto di indirizzo della DC per installare il Wi-Fi gratuito in alcune zone della città, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e preparare Agrigento a diventare Capitale della Cultura. Questa iniziativa mira a migliorare l’accessibilità e promuovere un’immagine innovativa della città.

