Servizi di aiuto alle donne vittime di violenza sinergia tra Piccola Opera Papa Giovanni e ordine dei farmacisti

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il centro antiviolenza Angela Morabito di Reggio Calabria, gestito dalla Piccola Opera Papa Giovanni, ha avviato una collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti. L’iniziativa mira a rafforzare i servizi di supporto e aiuto alle donne vittime di violenza, promuovendo un intervento integrato e capillare sul territorio.

Da fine ottobre è attivo il Taxi Sociale, un servizio che sta garantendo supporto e affiancamento agli operatori sanitari e legali, sia nel Borgo di Taurianova che nella Tendopoli di San Ferdinando. Questo intervento offre un aiuto concreto a tutte le persone ch

