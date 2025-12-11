Serie D doppia partenza per la Real Normanna

La Real Normanna ha avviato la nuova stagione con due cambiamenti significativi nel proprio roster, salutando i giocatori Stefano Manzo e Simone Figliolia. La decisione segna un punto di svolta per la squadra, che si prepara ad affrontare le prossime sfide in Serie D con nuove energie e obiettivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Si separano le strade della Real Normanna con quelle dei calciatori Stefano Manzo e Simone Figliolia. Ad annunciarlo il club che naviga nei quartieri bassi del girone H di Serie D. I casertani sono reduci dal positivo 1-1 contro l' Afragolese e queste due partenze potrebbe essere il preludio a nuovi innesti nella rosa per tentare di agguantare la salvezza che dista pochi punti. " La Real Normanna – si legge nelle nota – saluta due protagonisti del suo percorso: Stefano Manzo, centrocampista di grande qualità e intelligenza tattica, e Simone Figliolia, attaccante generoso e sempre disponibile per la nostra causa.

