Serie D Atletico Camilloni | Dobbiamo fare punti

In un momento di emergenza difensiva, l’Atletico Ascoli affronta le sfide delle ultime gare con assenze importanti. Manuel Camilloni si è ritrovato titolare, dimostrando grande determinazione e preparazione. L’obiettivo principale è accumulare punti fondamentali per migliorare la posizione in classifica e superare le difficoltà del reparto difensivo.

Manuel, Fossombrone, campo difficile. Che partita è stata? "Sì, lo sapevamo già e per me è stata la terza sfida in Serie D. Sapevamo che era un campo difficile e così è stato, contro una squadra tosta, ben organizzata. Conoscevamo già il loro piano di gioco e penso che li abbiamo limitati molto bene, soprattutto nei loro attacchi.

