Serie C Tribunali tabù e grandi ex | benvenuti a Forlì-Carpi

Il match tra Forlì e Carpi in Serie C si preannuncia ricco di tensioni, con vecchi tabù da sfatare e grandi ex pronti a scrivere nuove pagine. Dopo due anni, il ritorno del Carpi al ’Morgagni’ di Forlì porta con sé aspettative e sfide che renderanno questa sfida una delle più interessanti della stagione.

CARPI Fra assalti subiti nei tribunali sportivi, ex di turno e tabù da sfatare, il ritorno due anni dopo del Carpi sabato al ’Morgagni’ di Forlì si annuncia molto poco banale. Intanto perché in terra forlivese i biancorossi non festeggiano da 36 anni – stagione ’88-89 in C2 col 3-1 della Tomeazzi-band – mentre nei tre anni di D hanno raccolto solo briciole, appena uno 0-0 con Contini nel 2022-23, perdendo con Togni (1-4) e arrendendosi anche nell’anno della promozione nel finale (1-2), dopo l’illusorio vantaggio di Saporetti (nella foto nell’ultima gara disputata dal Carpi a Forlì). Proprio il bomber ravennate sarà il grande ex della sfida, decisivo con le sue 23 reti del ritorno fra i ’pro’ del Carpi e dopo l’addio in estate e un buon avvio a Forlì ora finito ai margini del progetto tecnico (ultima da titolare il 13 settembre), con le valigie pronte a gennaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net