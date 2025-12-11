Serie A un club è pronto alla rivoluzione societaria! Ecco cosa sta succedendo

Il Cagliari si prepara a una svolta societaria significativa, annunciando una rivoluzione che potrebbe ridefinire il futuro del club. Questa trasformazione coinvolge nuove strategie e cambiamenti importanti, segnando un momento cruciale per la squadra e per i suoi tifosi, nel contesto di una Serie A in continua evoluzione.

Serie A, una squadra adesso è pronta ad una vera e propria rivoluzione societaria! Ecco le ultime e cosa sta succedendo Il Cagliari cambia volto. È ufficiale l’ingresso di un nuovo gruppo di investitori internazionali con quota di minoranza e la nomina del nuovo vicepresidente. Maurizio Fiori, 53 anni, manager statunitense e figura di spicco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com