Serie A nuovo vicepresidente e rivoluzione societaria svolta strategica in un club italiano

Un'importante svolta strategica investe il calcio italiano: in Serie A, un club annuncia un cambio societario con l'ingresso di un nuovo vicepresidente e una rivoluzione nella governance. La cessione di una quota di minoranza apre le porte a investitori internazionali, portando a un profondo rinnovamento del Consiglio di Amministrazione e delineando un nuovo scenario per il futuro del club.

Inter News 24 Serie A, la quota di minoranza apre a investitori internazionali e ridisegna il futuro societario con un Cda profondamente rinnovato. Il Cagliari cambia volto ai piani alti. È diventata ufficiale l’operazione che porta all’ingresso di un nuovo investitore internazionale con una quota di minoranza e alla nomina del nuovo vicepresidente. Maurizio Fiori, 53 anni, manager statunitense e managing director di Praxis Capital Management, assume infatti la nuova carica dopo la chiusura dell’operazione annunciata dal presidente Tommaso Giulini al termine della gara contro la Roma. Fiori, figura di spicco nel settore degli investimenti globali, ricopre anche un ruolo dirigente in Argos Investment Management, con competenze strategiche nell’ambito tecnologico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serie A, nuovo vicepresidente e rivoluzione societaria, svolta strategica in un club italiano

