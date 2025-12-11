Serie A niente Milan-Como a Perth | l’annuncio dall’Australia che chiude le porte al calcio italiano

L'incontro di Serie A tra Milan e Como, previsto a Perth, non si terrà più. Il Ministro per lo Sport e la Ricreazione dell'Australia Occidentale, Rita Saffioti, ha comunicato su 'The Athletic' l'annullamento dell'evento, chiudendo le porte al calcio italiano in Australia.

Il Ministro per lo Sport e la Ricreazione dell'Australia Occidentale Rita Saffioti ha annunciato su 'The Athletic' importanti novità su Milan-Como.

A meno di sorprese, Milan-Como non si giocherà a Perth, in Australia. L'Asian Football Confederation e Football Australia hanno dato il loro via libera, ma solo imponendo condizioni molto rigide: niente promozione dell'evento come partita di Serie A e obbligo

Milan-Como a Perth verso il no: arbitri e definizione "Serie A". Le due condizioni - Le condizioni fissate dalla confederazione asiatica per dare l'ok alla disputa.

Il Ministro dello Sport dell'Australia Occidentale su Milan-Como: "Condizioni difficili da soddisfare ma continuiamo a lavorare con la Fifa" - "Sono state poste una serie di condizioni sull'autorizzazione della gara, molto tardi nel pezzo, condizioni che riteniamo estremamente difficili da soddisfare"