Sergio Flamigni il partigiano che ha lasciato un segno | ripercorriamo la sua eredità politica

Sergio Flamigni, partigiano e figura di rilievo nella politica e nella saggistica italiana, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama nazionale. Dopo un lungo impegno contro il fascismo e per i diritti civili, la sua scomparsa avvenuta il 10 dicembre 2025 rappresenta la perdita di un protagonista della storia italiana contemporanea. Ripercorriamo la sua eredità politica e umana.

Il 10 dicembre 2025, dopo un ricovero in ospedale, è morto Sergio Flamigni. Da sempre figura di spicco nella politica e nella saggistica italiana. Dapprima partigiano durante la Guerra di Liberazione, poi dirigente del Partito Comunista Italiano (PCI) e, tra le innumerevoli attività significative, è stato uno dei più attenti studiosi del Caso Moro. Una vita ricca e costellata da impegni politici volti alla libertà. Oggi, quindi, ripercorriamo il suo trascorso. Tra impegno giovanile e Commissioni d'Inchiesta. La sua dedizione inizia in anni lontani, tra il 1943 e il 1945, periodo storico significativo che lo ha visto schierato dalla parte della Liberazione.

