Sergio Cammariere La pioggia che non cade mai video intervista | Un album spirituale una ballad ambientalista e il ricordo di Ornella Vanoni

In questa intervista video, Sergio Cammariere presenta il suo nuovo album

La nostra video intervista a Sergio Cammariere, in occasione dell’uscita del nuovo album La pioggia che non cade mai, dalla title track a tutela dell’ambiente al ricordo di Ornella Vanoni. Vi presentiamo la nostra video intervista a Sergio Cammariere che ha pubblicato su tutte le piattaforme digitali, in formato CD e vinile, La pioggia che non cade mai, il nuovo album prodotto da Jando Music, Grandeangelo srl e Aldo Mercurio in coproduzione con Parco della Musica Records. Un’ulteriore autentica immersione nel mondo suggestivo e raffinato dell’artista calabrese che ancora una volta conferma la sua unicità nel panorama musicale italiano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sergio Cammariere, La pioggia che non cade mai video intervista: «Un album spirituale, una ballad ambientalista e il ricordo di Ornella Vanoni»

