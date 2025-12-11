Sergio Cammariere La pioggia che non cade mai video intervista | Un album spirituale una ballad ambientalista e il ricordo di Ornella Vanoni

Spettacolo.eu | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa intervista video, Sergio Cammariere presenta il suo nuovo album

La nostra video intervista a Sergio Cammariere, in occasione dell’uscita del nuovo album  La pioggia che non cade mai, dalla title track a tutela dell’ambiente al ricordo di Ornella Vanoni. Vi presentiamo la nostra  video intervista a  Sergio Cammariere che ha pubblicato su tutte le piattaforme digitali, in formato CD e vinile, La pioggia che non cade mai, il nuovo album prodotto da Jando Music, Grandeangelo srl e Aldo Mercurio in coproduzione con Parco della Musica Records. Un’ulteriore autentica immersione nel mondo suggestivo e raffinato dell’artista calabrese che ancora una volta conferma la sua unicità nel panorama musicale italiano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

sergio cammariere la pioggia che non cade mai video intervista un album spirituale una ballad ambientalista e il ricordo di ornella vanoni

© Spettacolo.eu - Sergio Cammariere, La pioggia che non cade mai video intervista: «Un album spirituale, una ballad ambientalista e il ricordo di Ornella Vanoni»

sergio cammariere pioggia cadeSergio Cammariere - La pioggia che non cade mai - è un compositore, pianista e cantautore italiano tra i più originali e raffinati della scena musicale contemporanea. Riporta ondarock.it

Sergio Cammariere: "Il mio nuovo album è un invito a fermarsi e respirare" - L'artista presenta 'La pioggia che non cade mai', disponibile dal 28 novembre: 'Spero possa farvi da specchio' ... Si legge su adnkronos.com