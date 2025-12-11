Serata di arte a scopo benefico I Pieri presentano la loro Scossa

Domani alle 21 al Cineteatro “La Campanella” di Bovisio Masciago, si terrà una serata di arte a scopo benefico intitolata “Tra danza e musica”. I Pieri presenteranno “Scossa”, un evento che unisce diverse espressioni artistiche per sostenere una causa speciale. Un appuntamento dedicato alla cultura e alla solidarietà, all’insegna della condivisione e del supporto comunitario.

Serata di arte a scopo benefico, “Tra danza e musica“, domani alle 21, al Cineteatro “La Campanella“ di Bovisio Masciago. Organizzatrice Paola Ottolina, fondatrice e direttrice dell’accademia “Arte e danza“ che porgerà gli auguri di Natale con una serie di coreografie modern e contemporary. Special guests, il Coro Cai di Bovisio Masciago, la pianista Nina Esiava e i Pieri. Piero Betti e Martina Cavoto, in arte “Piera“ presentano il loro nuovo singolo “ Scossa “ in uscita proprio domani su tutte le piattaforme digitali: un brano popdance dal ritmo energico che racconta l’impatto emotivo di un ricordo che torna a scuotere, come un contatto improvviso che resta nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serata di arte a scopo benefico. I Pieri presentano la loro “Scossa“

Serata di arte a scopo benefico. I Pieri presentano la loro “Scossa“ - Serata di arte a scopo benefico, “Tra danza e musica“, domani alle 21, al Cineteatro “La Campanella“ di Bovisio ... Si legge su ilgiorno.it

Tributo a Renato Zero a scopo benefico - 15, infatti, il Teatro Shalom ospiterà lo spettacolo musicale di Emanuele Ginori (nella foto) e del gruppo "TeatroZero", ... Si legge su lanazione.it

22 dicembre - Teatro Fusco: una serata di arte, emozioni e impegno civile per sostenere la Fondazione ANT - facebook.com Vai su Facebook