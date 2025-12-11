Sequestro torre ' Unico-Brera' a Milano residente | Balconi attaccati | possiamo passarci cibi e bevande

Nella centralissima via Anfiteatro di Milano, la Guardia di Finanza ha sequestrato questa mattina il cantiere della torre ‘Unico-Brera’ su disposizione del gip. La decisione si inserisce nell’ambito di un’indagine sull’urbanistica della città, suscitando reazioni tra i residenti che hanno espresso le proprie opinioni sulla situazione.

Parla uno dei residenti della centralissima via Anfiteatro a Milano, dove questa mattina la Guardia di finanza ha posto sotto sequestro il cantiere della torre ‘Unico-Brera’, come disposto dal gip di Milano Mattia Fiorentini nell’ambito di un’indagine sull’urbanistica del capoluogo lombardo. “Io personalmente ho fatto ricorso al Tar e al Consiglio di Stato ma mi hanno dato torto purtroppo, ora diciamo che c’è un sospetto di ragione”, afferma Alberto Villa, che abita accanto al fabbricato in costruzione. “Ho un appartamento che non riesco ad affittare perché mi hanno messo una lamiera davanti, poi ci sono gravi danni di luce e vedute. 🔗 Leggi su Lapresse.it