Sequestro torre a Milano nella casa di un residente | Ora non posso più affittarla

Lapresse.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un residente di via Anfiteatro a Milano racconta le conseguenze del sequestro della torre Unico-Brera, disposto dal gip di Milano. L'individuo spiega come questa misura abbia influito sulla sua vita, impedendogli di affittare la propria casa. La vicenda si inserisce nel contesto dei lavori di costruzione e delle conseguenti implicazioni legali e pratiche nella zona.

Un residente di via Anfiteatro a Milano, nel palazzo adiacente il cantiere della torre Unico-Brera per il quale il gip di Milano Mattia Fiorentini ha disposto il sequestro, ha raccontato a LaPresse la propria esperienza. “Ho un appartamento che non riesco ad affittare, mi hanno messo una lamiera davanti, poi ci sono gravi danni di luce e vedute. Ho i balconi della casa in costruzione proprio attaccati al mio. Io personalmente ho fatto ricorso al Tar e al Consiglio di Stato – racconta Alberto Villa, che abita accanto al fabbricato in costruzione – ma mi hanno dato torto purtroppo, ora diciamo che c’è un sospetto di ragione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sequestro torre a milano nella casa di un residente ora non posso pi249 affittarla

© Lapresse.it - Sequestro torre a Milano, nella casa di un residente: "Ora non posso più affittarla"

sequestro torre milano casaSequestro torre a Milano, nella casa di un residente: "Ora non posso più affittarla" - Brera per il quale il gip di Milano Mattia Firentini ha disposto il sequestro, ha raccontato a ... ilmattino.it scrive

sequestro torre milano casaInchiesta urbanistica, sequestro Torre Unico-Brera: case di lusso al posto delle popolari - L’inchiesta sull’urbanistica di Milano rivela abusi edilizi e autorizzazioni illegittime nel progetto Unico- Come scrive quifinanza.it