Sequestro torre a Milano nella casa di un residente | Ora non posso più affittarla

Un residente di via Anfiteatro a Milano, nel palazzo adiacente il cantiere della torre Unico-Brera per il quale il gip di Milano Mattia Fiorentini ha disposto il sequestro, ha raccontato a LaPresse la propria esperienza. “Ho un appartamento che non riesco ad affittare, mi hanno messo una lamiera davanti, poi ci sono gravi danni di luce e vedute. Ho i balconi della casa in costruzione proprio attaccati al mio. Io personalmente ho fatto ricorso al Tar e al Consiglio di Stato – racconta Alberto Villa, che abita accanto al fabbricato in costruzione – ma mi hanno dato torto purtroppo, ora diciamo che c’è un sospetto di ragione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it