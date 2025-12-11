Sequestrato il noto stabilimento della spiaggia dei Maronti | Irreversibile trasformazione orografica

Lo stabilimento sulla spiaggia dei Maronti è stato sequestrato dai Carabinieri di Ischia, che hanno notificato l’atto alla rappresentante legale dell’impresa “Le Fumarole da Nicola e Lucia Di Meglio & C.”. La misura si è resa necessaria a seguito di un’irreversibile trasformazione orografica dell’area, sollevando preoccupazioni sulla tutela ambientale e sul rispetto delle normative vigenti.

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno notificato alla rappresentante legale dell'impresa "Le Fumarole da Nicola e Lucia Di Meglio & C. s.a.s." un decreto di sequestro preventivo dell'intero complesso turistico, uno degli stabilimenti più conosciuti della Spiaggia dei Maronti.

