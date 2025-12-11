Sequestrati due edifici di lusso in costruzione in centro a Milano | Parole per aggirare le regole nessuna buona fede dei costruttori

Due edifici di lusso in costruzione nel centro di Milano sono stati sequestrati, con il gip che ha bloccato il progetto

Il gip blocca una nuova costruzione di lusso di 4 e 11 piani alti 35 metri in via Anfiteatro. Si tratta del progetto «Unico-Breba» dell'Impresa Rusconi, firmato dall'architetto Marco Cerri con Studio ArchiMI: 27 indagati.

