Sequestrati 500mila articoli non sicuri in un mercatino

Il 11 dicembre 2025, la Guardia di Finanza di Viareggio ha sequestrato 500.000 articoli non sicuri durante un'operazione nel mercatino locale. L'intervento ha evidenziato problemi legati alla sicurezza e alla conformità dei prodotti venduti, sottolineando l'importanza di controlli rigorosi per tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle normative.

Viareggio, 11 dicembre 2025 – La guardia di Finanza ha sequestrato in un mercatino della Versilia 501.661 articoli non sicuri per la salute dei consumatori. Si tratta di orecchini, piercing, collane ed altri oggetti ornamentali a tema natalizio che non rispettano le prescrizioni indicate dal Codice del Consumo. Li vendeva un ambulante in un mercato rionale. I prodotti, per un valore complessivo di circa 20.000 euro, erano senza le necessarie indicazioni dei materiali, con elevato rischio per i potenziali acquirenti i quali potrebbero risultare allergici ad alcune sostanze o, in alcuni casi, potrebbero rimanere estremamente esposti a pericoli per la salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sequestrati 500mila articoli non sicuri in un mercatino

