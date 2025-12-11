Senza orgoglio l' Europa va in pezzi

L'Europa affronta una crisi di identità e coesione, come evidenziato nel documento National Security Strategy. La mancanza di orgoglio e unità rischia di minare il suo futuro, mettendo in discussione la stabilità e la forza del continente. Un'analisi fondamentale per comprendere le sfide attuali e future dell'Europa.

Ritorno su un tema che ritengo vitale per il nostro futuro. La denuncia contenuta nel documento National Security Stategy sulla crisi o meglio sulla decadenza dell'Europa. Molti commentatori hanno parlato di "insulti" all'Europa e di "Europa umiliata". Temo che troppi commentatori non abbiano letto l'analisi contenuta nel capitolo quarto, paragrafo terzo, lettera C del documento. E se lo hanno letto non abbiano avviato riflessioni adeguate. Il problema che gli analisti estensori dell'analisi strategica pongono con forza è: che futuro può avere un'Europa che non crede più in sé stessa, che rischia fra qualche decennio di non essere più europea innanzitutto nei valori, nella mentalità, nel modo di vivere.

