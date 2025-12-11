Sentirete parlare tanto di Jung Kook star globale di K Pop e nuovo ambassador beauty di Chanel

Vanityfair.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jung Kook, star internazionale del K-Pop, diventa nuovo ambassador beauty di Chanel. La maison conferma il suo ruolo come piattaforma che valorizza talenti innovativi, in grado di reinventare i codici creativi ed estetici contemporanei, consolidando la sua influenza nel mondo della moda e della bellezza.

