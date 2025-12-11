Sentinelle tecnologiche a Capo Gallo Isola delle Femmine e Ustica | presidiano i fondali per salvare il mare

Sentinelle tecnologiche sorvegliano i fondali di Capo Gallo, Isola delle Femmine e Ustica, proteggendo il mare dalle minacce dell’attività umana. Questa iniziativa fa parte di un monitoraggio più ampio nel Mediterraneo, volto a preservare un ecosistema ricco di biodiversità. La presentazione è avvenuta al convegno nazionale “Il mare di domani”, segnando un passo importante nella tutela degli ambienti marini.

Un mare ricco di vita, ma minacciato dalla presenza sempre più invasiva dell’uomo. È la fotografia complessa che emerge dal monitoraggio condotto lungo le coste del Mediterrano e non solo, presentata al convegno nazionale “Il mare di domani”, l’assemblea generale conclusiva dello Spoke 1, unità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

