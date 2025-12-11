Senigallia e il Bilancio di previsione | scende l' addizionale Irpef mentre viene estesa la soglia di esenzione

La Giunta di Senigallia, guidata dal sindaco Massimo Olivetti, ha approvato questa mattina la manovra di fine anno, ratificando il bilancio di previsione. Tra le novità, si segnala la riduzione dell'addizionale Irpef e l'estensione della soglia di esenzione, interventi che influenzeranno la fiscalità locale e le risorse della città.

SENIGALLIA – È stato approvato questa mattina dalla Giunta del sindaco Massimo Olivetti la manovra di fine anno, utile alla ratifica del bilancio di previsione. L’Esecutivo locale ha avallato la manovra che consentirà un alleggerimento della pressione fiscale sui cittadini senigalliesi attraverso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Sono i numeri stimati nello schema al Bilancio di Previsione 2026-2028 che fissa nel Fondo di dubbia esigibilità un 38% circa di sanzioni accertate ma di difficle riscossione. La giunta comunale ha valutato che i proventi effettivamente destinabili n - facebook.com Vai su Facebook

Non vuole pagare il posto per la barca, Senigallia Servizi gli fa pignorare il conto: «Così abbiamo recuperato 10mila euro» - SENIGALLIA Bilancio positivo per Senigallia Servizi tra gestione diretta e recupero crediti che, in un caso, ha comportato anche il pignoramento del conto corrente al proprietario di una barca. corriereadriatico.it scrive

Bilancio: 1,6 milioni per il turismo. E scoppia la bagarre in Consiglio a Senigallia - Ieri pomeriggio in commissione bilancio il sindaco ha illustrato la prima variazione di bilancio che consentirà ... Scrive corriereadriatico.it