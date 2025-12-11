Semestre filtro l’Ordine dei medici | Serve una selezione più giusta

Il semestre filtro in medicina, introdotto per selezionare gli aspiranti medici, non ha raggiunto gli obiettivi sperati. Solo una minoranza di studenti, tra il 10 e il 15 percento, è riuscita a superare le prove di chimica, fisica e biologia nei tempi stabiliti, sollevando dubbi sull’efficacia del metodo di selezione attuale.

Il semestre filtro in medicina non ha prodotto i risultati attesi. Solo una piccola percentuale di studenti, tra il 10 e il 15 per cento, è riuscita a superare le tre prove di chimica, fisica e biologia nei 45 minuti previsti. La conseguenza è stata una bocciatura di massa che ha escluso circa il.

Dopo il cosiddetto semestre filtro, oggi la seconda e ultima prova per l'accesso alla facoltà di medicina. Un nuovo sistema che ha suscitato diverse polemiche.

Semestre filtro Medicina: a Torino ancora caos tra prove "terribili" e proteste

Semestre filtro, l'Ordine dei medici: "Serve una selezione più giusta" - Il presidente Santo Pitruzzella: "Definire un percorso meritocratico e funzionale alle esigenze del servizio del futuro"

Università, al via il semestre filtro a Firenze per 1.730 aspiranti medici. Il 60% segue in presenza - Firenze, 1 settembre 2025 – Tutti super puntuali e felici di essere i primi a sperimentare il semestre filtro, quindi a non dover affrontare i famigerati test d'ingresso.