Semestre filtro l’Ordine dei medici | Serve una selezione più giusta

Agrigentonotizie.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il semestre filtro in medicina, introdotto per selezionare gli aspiranti medici, non ha raggiunto gli obiettivi sperati. Solo una minoranza di studenti, tra il 10 e il 15 percento, è riuscita a superare le prove di chimica, fisica e biologia nei tempi stabiliti, sollevando dubbi sull’efficacia del metodo di selezione attuale.

Il semestre filtro in medicina non ha prodotto i risultati attesi. Solo una piccola percentuale di studenti, tra il 10 e il 15 per cento, è riuscita a superare le tre prove di chimica, fisica e biologia nei 45 minuti previsti. La conseguenza è stata una bocciatura di massa che ha escluso circa il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

