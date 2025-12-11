Semestre filtro a Medicina segnalazioni di irregolarità a Fanpageit | Studenti con telefono e test copiati

Nel secondo appello del semestre filtro di Medicina, sono emerse segnalazioni di irregolarità, tra cui studenti che copiavano test e comportamenti sospetti in aula. Fanpage.it ha raccolto testimonianze che evidenziano presunte scorrettezze, come l'intervento del docente per favorire alcuni studenti e la presenza di dispositivi elettronici durante la prova.

