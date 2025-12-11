Selvaggia Lucarelli sotto accusa c’entra Francesca Fialdini | il clima a Ballando si fa tesissimo

Durante le settimane cruciali di Ballando con le Stelle, il clima si fa sempre più teso. Selvaggia Lucarelli è finita sotto accusa, con Francesca Fialdini coinvolta in un acceso dibattito. Clip riemerse sui social hanno riacceso vecchie polemiche, rendendo l'atmosfera sul set ancora più infuocata e carica di tensione.

Nelle settimane decisive di Ballando con le Stelle la tensione non resta confinata alla pista: a infiammare il dibattito sono tornate alcune clip riemerse sui social che hanno riaperto un caso ormai considerato archiviato. Vecchie dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli sul tema del ripescaggio sono infatti state accostate all’atteggiamento tenuto dalla giurata nei confronti di Francesca Fialdini, scatenando una nuova ondata di sospetti e accuse. E mentre tra gli addetti ai lavori si moltiplicano i confronti e le allusioni, dietro le quinte il clima appare più incandescente che mai. Selvaggia Lucarelli e Francesca Fialdini: sospetti, accuse e dubbi, cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Donnapop.it