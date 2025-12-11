Selvaggia Lucarelli racconta la gaffe indimenticabile con Sophie Kinsella… e i suoi occhiali Fendi
Selvaggia Lucarelli rivela un episodio memorabile con Sophie Kinsella, segnato da una gaffe divertente e spontanea. Attraverso i social, l'opinionista condivide un aneddoto che mette in luce il lato più autentico e simpatetico delle due scrittrici, arricchito anche dall'attenzione ai dettagli come gli occhiali Fendi indossati dalla scrittrice inglese.
Nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli ha condiviso nuovamente sui social un aneddoto esilarante e affettuoso legato a un suo incontro con Sophie Kinsella. Un ricordo leggero, costruito su una gaffe quasi da commedia romantica, che oggi assume un significato diverso alla luce della morte della scrittrice britannica, scomparsa ieri all’età di 55 anni. Nel post, Lucarelli iniziava ricordando il loro primo incontro: “Undici anni fa incontrai Sophie Kinsella dopo il successo mondiale di I love shopping e altri libri. La intervistai mentre eravamo sedute in un bar e ne uscì una conversazione molto divertente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Il cast di #BallandoconleStelle commenta il rientro in gara di #FrancescaFialdini e il comportamento di #SelvaggiaLucarelli Quando #LuisellaCostamagna si infortunò, qualche edizione fa a Ballando, per poi rientrare in gara col ripescaggio la Lucarelli non lo t - facebook.com Vai su Facebook
Avvisate Selvaggia Lucarelli che dietro alcune stoccate "anonime" che sta ricevendo nelle ultime settimane c'è un ex concorrente di "Ballando con le Stelle". Vai su X
Selvaggia Lucarelli, la gaffe con l'avvocato di Alberto Stasi: «Di interrogatori ne ho fatti anche io». Antonio De Rensis la gela - Dalla Rai a Mediaset fino a La7, dopo la notizia dell'indagine per corruzione ai danni dell'ex pm Mario Venditti ... Da ilmattino.it
Max Giusti a Verissimo racconta il suo debutto alla guida "Caduta Libera”: la carriera, la vita privata e la storia d'amore con Selvaggia Lucarelli - Il talk show di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 questo pomerggio, domenica 7 dicembre, alle ore 16:00. Segnala ilmessaggero.it