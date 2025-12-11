Selvaggia Lucarelli racconta la gaffe indimenticabile con Sophie Kinsella… e i suoi occhiali Fendi

Selvaggia Lucarelli rivela un episodio memorabile con Sophie Kinsella, segnato da una gaffe divertente e spontanea. Attraverso i social, l'opinionista condivide un aneddoto che mette in luce il lato più autentico e simpatetico delle due scrittrici, arricchito anche dall'attenzione ai dettagli come gli occhiali Fendi indossati dalla scrittrice inglese.

Nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli ha condiviso nuovamente sui social un aneddoto esilarante e affettuoso legato a un suo incontro con Sophie Kinsella. Un ricordo leggero, costruito su una gaffe quasi da commedia romantica, che oggi assume un significato diverso alla luce della morte della scrittrice britannica, scomparsa ieri all'età di 55 anni. Nel post, Lucarelli iniziava ricordando il loro primo incontro: "Undici anni fa incontrai Sophie Kinsella dopo il successo mondiale di I love shopping e altri libri. La intervistai mentre eravamo sedute in un bar e ne uscì una conversazione molto divertente.