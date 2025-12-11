Seiko e la Pantera Rosa ti invitano a giocare con uno degli orologi più divertenti del 2025

Seiko presenta un nuovo orologio rosa, frutto di una collaborazione con la celebre Pantera Rosa. Un design elegante e giocoso che unisce stile e divertimento, rendendo questo modello uno dei più interessanti del 2025. Un'interpretazione unica di un classico intramontabile, pensata per chi cerca un accessorio originale e distintivo.

Oris e Miss Piggy non sono più le uniche personalità rosa in circolazione: Seiko entra in scena con un nuovo elegante orologio rosa, realizzato in collaborazione con un felino amato da tutti, la Pantera Rosa. Proprio come la principessa Piggy, anche il “ladro rosa” è diventato un'icona culturale fin dal primo momento in cui è apparso sullo schermo. Creata, in origine, solo per la sigla dell'omonima commedia americana del 1963, la Pantera Rosa animata è diventata subito così popolare che i proiezionisti dovevano mettere in pausa il film per aspettare che finissero gli applausi. Da allora, la sofisticata creatura, nota per superare in astuzia chiunque incroci il suo cammino, è stata trasformata in una scultura da Jeff Koons, è apparsa in numerose linee di abbigliamento – come quella di Bathing Ape – e oggi, grazie a uno dei marchi giapponesi di orologi più amati di sempre, ha un accessorio da polso davvero speciale da sfoggiare, La collaborazione con la Pantera Rosa è una scelta ovvia per Seiko, dato che il suo 5 Sports è stato lanciato lo stesso anno del film in cui l'ispettore Clouseau (interpretato da Peter Sellers ) è sulle tracce dell'inafferrabile Fantasma (David Niven) intenzionato a rubare un diamante rosa, noto come Pink Panther per via dell'imperfezione al centro che ricorda il balzo di un felino selvatico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it