Sei un boomer e non riesci a usare lo SPID? Con questi corsi non dovrai più chiamare i tuoi figli

Sei un boomer e fatichi a usare lo SPID? Scopri i corsi pensati appositamente per te, che ti permetteranno di acquisire autonomia nel mondo digitale. Non dovrai più chiedere aiuto ai figli per accedere ai servizi online, come prenotazioni sanitarie, consultazioni pensionistiche e molto altro. Impara con facilità e torna a usufruire dei servizi digitali in modo semplice e sicuro.

Il mondo digitale non fa sconti. Servizi pubblici, prenotazioni sanitarie, consultazione della pensione. Tutto passa attraverso autenticazioni, password, codici che per molti anziani rappresentano un ostacolo insormontabile. Ma a Magenta, nella provincia milanese, qualcuno ha deciso di invertire la rotta. La Fnp Cisl locale ha attivato un servizio di informazione e assistenza digitale pensato specificamente per chi, con la tecnologia, non è cresciuto ma deve comunque farci i conti ogni giorno. Nella sede di via Trieste, i volontari della Federazione dei pensionati Cisl sono già operativi da mesi per aiutare gli utenti nelle operazioni online che richiedono sistemi di autenticazione come lo Spid o la Carta d'identità elettronica.

