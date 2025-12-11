Sei pianisti per ventiquattro preludi al Teatro Toniolo

Il Teatro Toniolo ospita una maratona musicale dedicata ai preludi per pianoforte, con sei artisti di fama internazionale che si alternano sul palco. L’evento, parte della Stagione di Concerti del Comune di Venezia in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre, si terrà lunedì 15 dicembre alle ore 19.

Lunedì 15 dicembre al Teatro Toniolo ci sarà una maratona musicale con sei pianisti di prestigio - La genesi dei “Preludi e Fughe” è legata a un episodio quasi leggendario: nel 1950 Šostakóvic si trovava a Lipsia come membro della giuria del concorso Bach, dove rimase profondamente colpito ... Riporta italpress.com

