Segreti di famiglia 3 replica puntata 11 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 11 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin, Ilgaz, Eren e Tugce controllano le riprese delle telecamere stradali per provare a rintracciare Mercan e Filiz. Esaminando i video si rendono conto che le due hanno avuto un incidente che coinvolge un’altra auto e che sono intervenuti un carro attrezzi e un’ambulanza. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 19 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it