Sebastiano Esposito | Giocare con mio fratello in Nazionale? Sarebbe un sogno doppio
Sebastiano Esposito condivide il suo rapporto con Pio, giovane promessa nerazzurra, e parla dell'importanza delle iniziative sociali. Il calciatore esprime il desiderio di condividere il campo con suo fratello in Nazionale, considerandolo un sogno doppio. Un approfondimento sulla loro collaborazione e sull'impatto positivo delle attività sociali promosse dai giovani talenti dell'Inter.
Inter News 24 Sebastiano Esposito racconta il legame con Pio, giovane talento dei nerazzurri, e spiega il valore delle loro iniziative sociali. L’attaccante Sebastiano Esposito, classe 2002 e oggi punto di riferimento offensivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul rapporto speciale con il fratello Pio, giovane promessa dell’Inter. Il legame familiare, spiega l’ex attaccante nerazzurro, resta il vero motore del loro percorso calcistico e umano. Nel corso dell’intervista, Esposito ha ricordato l’iniziativa sociale portata avanti insieme al fratello per riqualificare un campo nel loro quartiere d’origine, una zona complicata dove – come racconta il giocatore – lo sport può diventare una via di salvezza per tanti bambini. 🔗 Leggi su Internews24.com
La #Sampdoria scopre bomber Liam #Henderson. E anche Sebastiano #Esposito si complimenta… - facebook.com Vai su Facebook
Sebastiano Esposito 67' Coppa Italia | Napoli 1-1 Cagliari Vai su X
Leggi anche: Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News
Leggi anche: Napoli | Lucca in ripresa pessima notizia l’infortunio di Lobotka ed Elmas unico che può sostituirlo
Esposito: “In Nazionale con Pio? Un sogno, ma è troppo presto. Ora penso solo al Cagliari” - L'attaccante del Cagliari, Sebastiano Esposito, intervistato da Sky Sport, ha parlato anche del rapporto con suo fratello Pio dell'Inter ... Come scrive msn.com
Esposito: “A Cagliari un gruppo di valore, sogno la Nazionale” - L'attaccante rossoblù parla del suo momento positivo e del legame con la sua famiglia, esprimendo anche il sogno di giocare in Nazionale. Scrive calciocasteddu.it