Se Maignan non rinnova? | il Milan valuta Hugo del Corinthians

In vista di eventuali sviluppi sul futuro di Mike Maignan, il Milan sta valutando alternative per la porta. Tra i nomi in lizza, spicca Hugo del Corinthians, un'opzione che potrebbe rappresentare una soluzione a lungo termine. La situazione del portiere francese rimane al centro delle attenzioni dei rossoneri, pronti a valutare tutte le possibilità per rafforzare la propria linea difensiva.

Quando si parla di Mike Maignan, soprattutto in termini di prestazioni fornite in questa stagione, non si possono omettere parole come leadership, sicurezza e talento. Il portiere Francese dal contratto in scadenza il prossimo 3 Giugno, ha dimostrato di meritare la maglia che porta addosso e soprattutto di essere un elemento chiave per riuscire a vincere le varie partite. Per questo la dirigenza rossonera, non ha ancora rinunciato a convincerlo a rinnovare, ma non vuole allo stesso tempo farsi trovare impreparata nel caso in cui Maignan dovesse effettivamente andare via a parametro zero in estate.

