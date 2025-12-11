Se hai Raffaele Pall in panchina tienilo stretto e continua a gonfiare Se lo lasci andare la tua squadra finisce a terra

Raffaele “Pall” Palladino, tecnico dell’Atalanta, è diventato un punto di riferimento per il suo modo di guidare la squadra. Il suo approccio motivazionale e la capacità di mantenere alta la motivazione dei giocatori sono stati fondamentali per il successo. Il Giornale oggi celebra il suo ruolo e il suo metodo, sottolineando l’importanza di mantenere saldo il suo supporto per far volare la squadra.

Il Giornale oggi esalta Raffaele Palldino, tecnico dell’ Atalanta e crea il suo sloga: “ R affaele “Palloncino” Palladino: l’allenatore che più lo gonfi, più la tua squadra vola. E chi lo molla, sgonfia in un attimo”. Siamo nel 2022, Monza neo promosso e già nel dramma: Stroppa via, il Condor Galliani pesca in Primavera e comincia la lie vitazione. Esordio? Una fa vola d’altri tempi, 1-0 alla Ju ve, roba che neanche Berlu sconi nei sogni più rosei. Il Monza era un palloncino da 1 euro al lunapark, Palladino l’ha trasformato in mongolfiera colorata”. Potrebbe interessarti: Palladino British Style, la nuova Atalanta sarà figlia del suo “stage” all’Arsenal La Fiorentina: “ Sesto piazzamento, semifinale Conference, Italiano sem brava un ricordo sbiadito, scolorito dal campano ram pante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Se hai Raffaele “Pall” in panchina, tienilo stretto e continua a gonfiare. Se lo lasci andare la tua squadra finisce a terra

