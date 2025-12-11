Scuola e disabilità il presidente Fish Vincenzo Falabella | L’Italia ha costruito una visione delle classi fondata sull’inclusione non sulla segregazione Lotteremo perché resti tale

Il presidente Fish Vincenzo Falabella sottolinea come l’Italia abbia sviluppato una prospettiva educativa orientata all’inclusione piuttosto che alla segregazione. In un contesto in cui il 27% degli insegnanti si mostra favorevole alla riapertura delle classi speciali, l’articolo approfondisce le sfide e le prospettive dell’educazione inclusiva per gli studenti con disabilità.

Il 27% degli insegnanti intervistati dal centro studi Erickson si è detto favorevole alla riapertura delle scuole e delle classi speciali. Non esistono in Italia dal 1977. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

