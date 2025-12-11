Screening seno per 50% donne campagna ‘5 buoni motivi per fare prevenzione’

L’Associazione nazionale donne operate al seno (Andos Onlus) e Federfarma lanciano la campagna ‘5 buoni motivi per fare prevenzione’, promuovendo lo screening mammografico tra le donne. L’obiettivo è sensibilizzare sul valore della prevenzione e aumentare la partecipazione alle visite di controllo, fondamentali per la diagnosi precoce del tumore al seno.

(Adnkronos) – L’Associazione nazionale donne operate al seno (Andos onlus nazionale) e le oltre 18.500 farmacie associate a Federfarma promuovono insieme la campagna nazionale ‘Screening oncologici: 5 buoni motivi per fare prevenzione’. Le farmacie, capillarmente presenti sull’intero territorio nazionale, saranno impegnate a sensibilizzare i cittadini, soprattutto le donne, a partecipare ai programmi di prevenzione secondaria . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Screening seno per 50% donne, campagna ‘5 buoni motivi per fare prevenzione’

Screening mammografico gratuito: da oggi la prevenzione inizia a 45 anni Regione del Veneto ha abbassato l’età per l’accesso allo #screening del tumore al #seno: tutte le donne tra i 45 e i 74 anni possono effettuare gratuitamente la mammografia n - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Tumore al seno passi in avanti nella comprensione dei meccanismi di resistenza a cure ormonali grazie al team Morandi dell’Università di Firenze

Leggi anche: Screening oncologici a Pago Veiano il 6 dicembre Il sindaco De Ieso | La prevenzione è fondamentale

Screening seno per 50% donne, campagna '5 buoni motivi per fare prevenzione' - Federfarma per promuovere l'adesione ai test mammari, del colon- Scrive adnkronos.com

Screening oncologici: metà delle donne salta la mammografia. Al via campagna nelle farmacie - 500 farmacie associate a Federfarma promuovono insieme la campagna nazionale per promuovere la ... Scrive repubblica.it